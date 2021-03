Pozor! Několik vlaků tento týden nepojede, jiný bude i jízdní řád

Už od pondělního rána je mimo provoz železniční trať mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi. Vlaky se na Valašsko vrátí během víkendu, do té doby bude náhradní autobusová doprava jezdit každý všední den mezi půl osmou a druhou hodinou odpolední.

Správa železnic tam bude opravovat koleje. O den později, tedy v úterý, začne výluka na další železniční trati a to přímo na pomezí zlínského a vsetínského okresu. Mezi Valašskými Klobouky a Horní Lidčí nebudou vlaky jezdit v úterý, středu ani ve čtvrtek a to od půl osmé až do 15. hodiny. I tam vlaky nahradí autobusy.

Ti, kteří budou plánovat cestování po Vsetínsku, si budou muset dát pozor i na výluku mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm.Vlaky nebudou jezdit v úterý, ve středu a ve čtvrtek vždy od půl osmé až do půl třetí odpoledne. Opět kvůli rekonstrukci kolejí.

Na všech třech zmíněných železničních tratích platí speciální výlukový jízdní řád, ten cestující najdou na webech dopravců a zastávkách.

Lidé by se tak neměli spoléhat na klasické časy odjezdů vlaků, respektive autobusů, na které jsou zvyklí a měli by se o změnách informovat.