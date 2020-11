Další děsivý následek covidu-19. Přišli jsme o zuby, hlásí lidé

Pro deník New York Times se rozpovídala 43letá Farah Khemiliová, která se koronavirem nakazila na jaře a od té doby trpí malátností a bolestí svalů. Po několika měsících od vyléčení si všimla, že se jí kývá jeden zub. Za celý svůj dospělý život přitom o žádný nepřišla. Následující den jí zub vypadl. Bez bolesti a bez krvácení.

Khemiliová se obrátila na podpůrnou skupinu lidí, kteří se korovanirem nakazili, a ke svému překvapení narazila na další případy, kdy dotyční popisovali nejen vypadávání, ale také citlivé dásně a šednutí či naštípnutí zubů.

Nepříjemný šok zažila například Eileen Luciano, která přišla o horní stoličku při čištění zubní nití. "To je to poslední, co bych čekala, že se stane. Že mi vypadne zub," přiznala žena. Několik měsíců po nákaze vypadl zub také 12letému chlapci, který do té doby netrpěl žádnými potížemi. Další zuby se mu začaly kývat. Jeho matka Diana Berrentová, informaci zveřejnila na svém twitteru. V příspěvku zároveň apeluje na všechny, aby pandemickou situaci nepodceňovali. "Prosím, žádám vás, berte to vážně. Kvůli vám. Kvůli vašim dětem. Kvůli všem," prohlásila Berrentová.

Odborníci zatím nevěří, že by koronavirus byl jedinou příčinou dentálních problémů. Na podobné závěry je podle lékařů zatím brzy. Vir má však prokazatelný vliv na oběhový systém. Postiženy tak mohou být i cévy v dásních. Následkem covidu-19 tak může dojít ke zhoršení již existujících problémů dutiny ústní.

Kromě již prokázané spojitosti s otoky prstů a ztrátou vlasů se padání zubů může stát dalším nepříjemným následkem zákeřného koronaviru.

Přestože se první případy objevily v zahraničí, na pozoru by měli být i Češi. Obyvatelé ČR sice patří podle statistiků k nejpilnějším návštěvníkům zubařů v Evropě, stále k němu ale nechodí tak často, jak by měli. Brání jim v tom především strach a finanční náročnost stomatologických výkonů. Češi navíc často trpí na zubní kazy, záněty a podobné problémy.