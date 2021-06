Pozor! Pochoutka z Kauflandu může obsahovat kovový prach

Státní veterinární správa dostala od německých orgánů zprávu o potenciálně nebezpečném výrobku, kterým je salám určený pro děti Medvídkova mortadela. Jeden z německých zákazníků podal stížnost, že v balení našel kovový prach.

Německá firma Family Butchers, která salám vyrábí, preventivně výrobek stáhla, nicméně podle SVS zhruba 700 kilogramů se stejnou šarží zamířilo do České republiky, kde se mortadela prodává v Kauflandu.

"Výrobek směřoval na dvě místa určení v České republice. Půl tuny mířilo do distribučního centra Kauflandu v Říčanech u Prahy a cca 170 kg do obdobného skladu stejného obchodního řetězce v Olomouci. Odsud byl dále distribuován do jednotlivých prodejen řetězce. Inspektoři SVS zachytili v říčanském distribučním centru téměř 200 kg výrobku ještě před tím, než se dostal do jednotlivých prodejen," informoval mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

Jedná se o všechna 90gramové balení Medvídkovy mortadely s datem spotřeby do 5. 7. 2021. (včetně), EAN 4006229020771. "Zákazníci mohou produkt ve svých obchodech vrátit a kupní cena jim bude navrácena i bez předložení platebního dokladu," uvedl Kaufland na svých webových stránkách.

"V důsledku poruchy stroje bohužel nemůžeme vyloučit, že se do některých výrobků mohlo dostat nepatrné množství kovového prachu. Samozřejmě jsme to okamžitě nechali zkontrolovat nezávislými odborníky, kteří nám potvrdili, že nehrozí žádné zdravotní riziko," vyjádřila se firma Family Butchers.

"Přesto jsme se rozhodli preventivně stáhnout dotčené produkty z prodeje. Velmi toho litujeme a všem zákazníkům se za způsobené nepříjemnosti omlouváme," dodala.