Pozor, přes WhatsApp se šíří nebezpečný podvod! Zneužívá jméno obchodu

Redakci TN.cz na možný podvod upozornil jeden ze čtenářů. "Přišla mi asi třikrát zpráva o tom, že Albert rozdává tři tisíce korun a když jsem zkusil registraci, tak to po mně chtělo, abych pokračoval dál tím, že to z WhatsAppu přepošlu dalším deseti svým přátelům. Pak mě to pustilo k nějaké pochybné registraci, kde to po mně chtělo i platební kartu a tak dále. Myslím si, že to je podfuk, tváří se to ale velice věrohodně, až na tu adresu, ta je taková zvláštní," svěřil se.

Společnost Albert na podvodníky podala trestní oznámení. "Albert nepořádá a nepořádal žádné takovéto výherní soutěže a akce. Jedná se o podvodné emaily a stránky, které se bohužel čas od času objevují. Na tyto neznámé pachatele podáváme trestní oznámení. Naposledy jsme takto učinili koncem září. Jedná se zneužití ochranné známky společnosti Albert. Zákazníky informujeme na webových stránkách, aby na takové výzvy nereagovali," vyjádřil se pro TN.cz mluvčí Jiří Mareček.

Zpráva se šíří po sociálních sítích, ale také například prostřednictvím mobilních aplikací. "Supermarkety Albert oznámily, že během pandemie rozdají kupóny v hodnotě 3000 Kč! Kupón získáte zde," stojí ve zprávě.

Pokud zájemce o voucher klikne na připojený odkaz, je obratem přesměrován na stránku, která se tváří, jako by skutečně patřila síti hypermarketů. Text na stránce se zeptá, jak jste se o nabídce dozvěděli a poté, jestli jste stálým zákazníkem prodejen Albert a jestli byste supermarkety doporučili svým přátelům a rodině.

Podvodná stránka v několika krocích vybízí zájemce o vouchery k registraci:

"Gratulujeme! Získali jste nárok na bezplatný kupón ve výši 3000 Kč ze supermarketů Albert," informuje stránka poté, co všechny otázky zodpovíte. Zájemce o voucher vyzve, ať zprávu rozešle dalším deseti přátelům – pokud zprávu nerozešlete, stránka vám neumožní pokračovat v registraci.

Policie radí, pokud se s podobným podvodem lidé setkají, měli to hned oznámit. "Pokud kdokoliv má pocit, že se někdo dopouští trestného činu, ať se obrátí na kolegy z tísňové linky, nebo navštíví kteroukoli služebnu policie a tam vše oznámí," doporučuje policejní mluvčí Jan Rybanský.

Podobné kupóny před časem kolovaly také pod hlavičkou obchodní sítě Penny. Tehdy podvodníci nabízeli jménem Penny Marketu 20 tisíc korun za vyplnění dotazníku. Že by podobnou soutěž kdy vyhlásila, firma popřela.

"Důrazně doporučujeme na sdělení žádným způsobem nereagovat, na odkaz neklikat a nevyplňovat v dotazníku žádné informace. V případě nejasností či pochybností nás mohou zákazníci kdykoli kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí, nebo dalších kanálů zákaznické podpory," varoval mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

Společnost Albert se stala obětí podvodníků již několikrát: