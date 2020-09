Pozor změna! Volání na infolinku ke koronaviru už nebude zpoplatněné

Celý problém vznikl hlavně kvůli tomu, že číslo 1221 až nápadně připomíná číslo 1212, na které mohli lidé volat na jaře a které také zřídilo ministerstvo zdravotnictví. Tehdy byly hovory zadarmo. Málokdo si tak nyní všiml, že číslo se nepatrně změnilo, a hlavně jen málo lidí napadlo, že by volání na tuto linku mohlo být zpoplatněné.

Prvních několik dní účtovali operátoři zákazníkům standartní poplatek za volání na zkrácené číslo. Šlo řádově o několik korun za minutu. O znovuspuštění podobné linky ze strany rezortu zdravotnictví se operátoři dozvěděli až z médií. Poté, co ministerstvo potvrdilo, že linka bude využívána na stejné účely jako na jaře, operátoři poplatky zrušili. “Hovory na linku 1221 jsou pro zákazníky T-Mobile zdarma,“ řekl pro TN.cz mluvčí T-mobilu Jiří Janeček. Na vyjádření ministerstva čekal i další operátor. “Na základě ujištění ministerstva zdravotnictví, jak bude linka 1221 využívána, ji nebudeme nadále zpoplatňovat,“ řekla mluvčí Vodafonu Kateřina Šantorová.

Od středy už za volání na informační linku ministerstva nebudou platit už ani klienti posledního z trojice největších českých mobilních operátorů. “Po doplnění potřebných informací ze strany ministerstva zdravotnictví spouštíme bezplatné volání na linku 1221 pro účely, které na jaře plnila linka 1212. Režim bezplatného volání bude fungovat minimálně do konce roku. Zároveň věříme, že od státu získáme požadované vysvětlení, jaký je celkový záměr s provozem informačních linek a jak bude s odvětvím spolupracovat a sdílet informace při vytváření dalších podobných projektů,“ uvedla pro TN.cz mluvčí O2 Kateřina Mikšovská.

Informační linka ke koronaviru 1221 je součástí takzvané Chytré karantény. Pokud se člověk na linku obrátí mimo pracovní dobu, operátoři mu zavolají zpátky. Nejvíce se volající ptají na obecní podmínky cestování, na rizikový kontakt nebo na ukončování karantény. Na lince vám operátor pomůže i s nalezením nejbližšího odběrového místa s volnou kapacitou.

Linka 1221 byla zřízená pro to, aby lidem, kteří na ní zavolají, poskytli operátoři veškeré potřebné informace ohledně onemocnění covid-19. Linka je v provozu každý všední den od 8 do 19 hodin a o víkendech od 9 do 16:30 hodin. “Koronavirus stále hýbe naší společností a lidé mají přirozeně mnoho otázek. Chtěli jsme občanům nabídnout maximální informační servis. Doposud lidé volali přímo na hygienické stanice, které však soustředí veškeré kapacity na trasování,“ okomentoval spuštění linky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.