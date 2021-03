Obří odškodné za smrt. Rodina George Floyda dostane rekordní sumu

Zpráva o finančním vyrovnání, nejvyšším v historii státu Minnesota, přišla jen krátce poté, co odstartoval výběr porotců pro soudní proces s bývalým policistou Derekem Chauvinem. Byl to právě on, kdo Floydovi skoro deset minut klečel na krku a ignoroval jeho stížnosti, že nemůže dýchat. Floyd následně zemřel.

Jak uvádí britská BBC, dosud se podařilo určit šest porotců z dvanácti. Slyšení v ostře sledovaném případu, který loni rozpoutal ve Spojených státech i jinde ve světě sérii demonstrací proti policejní brutalitě, mají pokračovat na konci března.

"Že bylo za smrt černocha přiznáno nejvyšší odškodnění ještě před začátkem hlavního líčení, vysílá jasnou zprávu, že na životech černochů opravdu záleží a že policejní brutalita proti lidem jiné barvy pleti musí skončit," komentoval nejnovější vývoj v kauze právník pozůstalých Ben Crump. Rada města Minneapolis obří finanční vyrovnání schválila jednomyslně.

Pozůstalí po Georgi Floydovi podali žalobu měsíc poté, co černoch zemřel po zákroku policisty Chauvina. Rodina v žalobě mimo jiné uvedla, že město zanedbalo své povinnosti, když nedokázalo vycvičit strážce zákona ve správných postupech pro zneškodnění podezřelých. A že chybovalo, když drželo ve službě policisty, kteří byli problémoví. Na Chauvina totiž lidé podali desítky stížností ještě předtím, než klečením na jeho krku připravil Floyda o život.

Bývalý policista je obžalovaný z vraždy i zabití, pokud bude shledán vinným a odsouzen, hrozí mu trest až 65 let za mřížemi. Sám Chauvin trvá na tom, že je nevinný.

