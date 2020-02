Práce energetiků nebere konce! Sotva odstraní jednu poruchu, jedou k další

Práce stovek techniků a montérů energetických společností vypadá už druhým dnem stejně - vysoko nad zemí, ve větru a dešti. "Jezdíme od včerejšího odpoledne od jedné hodiny, kdy přišla ta první, největší vlna, a jezdíme de facto celou noc," popsal v úterý technik sítí z Plzně Josef Karlovec.

Počasí je ale nevypočitatelné, jedné "partě" například práci přerušilo náhlé krupobití. Pracovat technici nesmějí ve velmi silném větru a mrazu. Situaci si prý ale musí na místě každý vyhodnotit sám. Předpisy na konkrétní případy totiž neexistují.

Energetikům komplikuje práci především nedostupný terén, kam se nemohou dostat se svou technikou. "Všechno musíme tahat ručně a nemůžeme využít takové moderní stroje, jako jsou plošiny," potvrdil Karlovec.

Nepříjemné je i to, že pracovníci vlastně nevědí, kdy skončí. Sotva odstraní jednu poruchu, hlášeny jsou další. Vichřice přichází ve vlnách. "Počítáme s tím, že zase nasadíme pohotovost a budeme jezdit a odstraňovat poruchy, co to půjde," doplnil technik.

Po úterní 15. hodině se všem trochu ulevilo, energetici odvolali kalamitní stav ve všech krajích. "Ten stav se stabilizoval, my předpokládáme, že většinu těch odběrných míst připojíme během dnešního dne nebo večera," sdělila mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Společnost E.ON ještě v úterý večer hlásila kalamitní stav v okrese Český Krumlov, po 19. hodině bylo bez proudu zhruba 7,5 tisíce odběratelů. Předběžně energetici odhadují, že škody se budou počítat v desítkách milionů korun.