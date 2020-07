Práce pro brigádníky je kvůli Covid-19 málo. Tisíce míst ale nabízí ŘSD

Epidemie Covid-19 prakticky vymazala trh s brigádami. Příležitostí, které se objevily v březnu, okamžitě využili lidé z gastronomie a dalších služeb. V květnu a červnu se nabídka trochu zlepšila, do situace se však promítla nezaměstnanost s nárůstem na 3,6 %, což je nejvíc za poslední dva roky a podle odborníků se trend jen tak nezastaví.

Právě ale začalo sčítání dopravy, největší brigádnická akce za pět let. “Několik lokalit je ještě volných, především o víkendech,” řekl Tomáš Řehák, manažer náboru z firmy Manpower. Pro letošní sčítání vybralo ŘSD 6460 měřených úseků po celém území republiky, a to od poloviny července do října. Pokračovat bude na jaře 2021. Aktuálně chybí ještě 3500 brigádníků.





"K práci potřebujete jen chytrý telefon, na který si nainstalujete jednoduchou aplikaci. Brigáda je vhodná pro kohokoliv, bereme studenty, ženy na mateřské, hendikepované nebo důchodce," doplnil Řehák. Zaregistrovat se můžete on-line na tomto webu.

Odměna je 125 Kč za hodinu, pracovní doba ve všedních dnech od 7 do 11 hodin, po polední přestávce od 13 do 17 hodin. O víkendu se pracuje od 16 do 20 hodin.