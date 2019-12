Práce snů pro rok 2020? Boháč hledá fotografa! Projedete celý svět

Matthew Lepre (26) je zakladatelem společnosti Ecom Warrior Academy – koučuje lidi přes internet. Nyní například pracuje na novém programu, který jeho fanoušky naučí, jak vydělávat miliony přes internet.

Lepre, který pochází z chudé rodiny, je zároveň investorem v několika firmách. I přes náročné dětství, kdy často neměl peníze ani na jídlo, se mu nyní velice daří – vydělává v přepočtu přes dva miliony korun za měsíc. Mladík kvůli práci ale hodně cestuje a fotografie pak sdílí na sociálních sítích.

Šťastlivec, který práci snů získá, tak procestuje svět a navíc vydělá přes milion korun za rok. "Za poslední rok se mi podařilo rozrůst moje podnikání díky tomu, že jsem cestoval do Indonésie, Francie, Španělska, Thajska a dalších zemí," popsal Lepre. Dřív jsem se musel spoléhat jen na svého kamaráda, co mě fotil. Teď to mám v plánu změnit," dodal.

Ideální kandidát musí mít platný pas a být velice flexibilní. "Můj život je hodně hektický. Před pár týdny mi například nabídli, abych promluvil pro jednu italskou televizní stanici. Musel jsem všeho nechat, sednout na letadlo a odletět na druhou stranu zeměkoule,“ popsal pro web Daily Mail.

"Ideální kandidát se musí mému životnímu stylu přizpůsobit, protože se kdykoliv můžeme najednou ocitnout někde jinde," popsal. Osobní fotograf nebude platit za ubytování a letenky. Musí však mít svůj profesionální fotoaparát. "Hledám někoho, kdo je pracovitý, ale zároveň zábavný a spontánní," dodal.