Pracoval pro miliardáře Vítka, teď čelí nařčení z podvodů. Ušili to na mě, hájí se

V developerské a realitní firmě CPI byl s miliardářem Vítkem v úzkém kontaktu. Pár měsíců po jeho odchodu ale přišlo obvinění z údajného podvodu s fakturami a 16měsíční pobyt ve vazbě.

„Je mu kladeno za vinu, že se dopustil trestného činu podvodu, způsobená škoda přesáhla částku 5 milionů korun,“ uvedla státní zástupkyně Markéta Panková.

„4 měsíce jsem byl mimo zaměstnanecký poměr v CPI, pak vás obestoupí policie. Tam jsem si uvědomil, že to je nástroj k zastrašení, že to je vzkaz, do ničeho se nepleť, protože ti dokážeme zavařit život,“ líčil bývalý mluvčí CPI Jan Burian.

Škodu podle něj nic nedokládá, jsou to jen nařčení „Já jsem přesvědčen, že je to od začátku účelová věc, zbavit se mě,“ dodal Burian. Bývalý zaměstnanec realitního magnáta u soudu prohlásil, že podle něj Vítek zneužívá justici a zastrašuje svědky.

„To, že se orgány trestního řízení nechávají zneužívat miliardářem Vítkem, který tuto praktiku používá, aby se zbavil lidí, to považuji za něco nepřijatelného,“ uvedl Burian. „On využívá řadu lidí na černou práci a umí lidem zatopit a hodně znepříjemnit život,“ dodal rozhořčený muž.

Miliardáře Vítka jsme se pokoušeli kontaktovat a dát mu prostor na obvinění reagovat - neúspěšně.

„My probíhající soud s bývalým zaměstnancem, který je obviněn z podvodu a který se jen snaží svést pozornost od jeho případu, nebudeme komentovat,“ uvedl současný mluvčí CPI Jakub Velen.

Soud bude pokračovat 19. května. Vzhledem k novým skutečnostem, které před soudem zazněly, by měl být k výpovědi pozván i sám Radovan Vítek. „Pokud nedorazí, tak to zase o něčem svědčí,“ domnívá se Jan Burian.

Vítkovy aktivity už řešily soudy v New Yorku, Lucembursku i Švýcarsku. Podle jedné z žalob měl český oligarcha podvádět své obchodní partnery. Spory miliardářů se na začátku roku zabývala i česká policie.