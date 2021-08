Pracovní benefity se mění. Češi jsou nároční, mohou si ale diktovat

Některé firmy nabízejí mladým lidem čas takzvaně v kůži jejich kolegy. Můžou si tak vyzkoušet alespoň část jeho práce.

"My si hodně zakládáme na tom, aby každý z našich zaměstnanců věděl, co dělají všechna naše oddělení. Je tu vlastně vždy možnost si vyzkoušet něco, co dělá jejich kolega. Když třeba lidé zjistí, že je to něco, co by je zaujalo mnohem víc, tak v tomto směru klademe velký důraz na volnost," uvedla Veronika Hrozová, HR manažerka firmy Glami.

Podle personalistů pandemie změnila smýšlení mladých lidí, kteří dříve chtěli budovat kariéry. Dnes je ale všechno jinak.

"Čím dál více kandidátů má požadavky na flexibilní pracovní dobu. Požadavek na práci z domova také začíná být čím dál častější," potvrdila Michaela Hemelíková, personalistka logistické společnosti COSCO SHIPPING Lines (Central Europe) s.r.o. pro střední Evropu.

"Aktuálně máme v České republice více než 350 tisíc neobsazených volných pracovních míst. Zájemci si tak opravdu mohou vybírat," doplnil ekonom Štěpán Křeček.

A vybírat je z čeho. Řada firem nabízí třeba týden dovolené navíc, volno ze zdravotních důvodů, a některé dokonce sází i na vlastní výrobky. "Zaměstnanec má každý měsíc možnost si podle své volby vybrat mezi našimi pivy a nealkoholickými výrobky," popsala Alena Váchová, manažerka komunikace pivovaru Staropramen.

V některých firmách dokonce pro zaměstnance postavili posilovny a ti tam mohou cvičit zdarma. "Využívám to pravidelně, je tady výhoda, že tu máme i trenéra," řekl zaměstnaný Dominik Grünfeld.

Řada soukromých firem zaměstnancům platí i výdaje na MHD. Jinde zasměstnavatelé zase zajišťují například občerstvení po celý den zdarma.