Pracovníci ostrahy v supermarketu místo hledání zloděje sami kradli

Dvojice mužů z ostrahy mosteckého supermarketu měla kontrolovat, jestli zboží z regálů nemizí v kapsách zlodějů. Jenže podle policie to byli právě oni, kdo si zboží vzali a nezaplatili. Vyšetřování ukázalo, že muži nekradli jen jednou. Celkem měla dvojice podle policistů vzít věci za téměř třináct tisíc korun. Vyšetřovatel už muže ve věku 27 a 47 let obvinil z krádeže. Můžou skončit až na osm let ve vězení.