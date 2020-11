Praha chce, aby hospody vařily levné obědy. Ty se na to moc netváří

Pražské restaurace by mohly vařit levné obědy pro rodiče s dětmi, kteří jsou kvůli zavřeným školám doma. Projekt, který připravuje magistrát hlavního města, by měl podpořit pražské restauratéry. A rodičům ulevit v těžké situaci.

Paní Eva se kromě práce z domova musí kvůli zavřeným školám celý den starat také o děti. "Malá je do toho nemocná, takže ještě stíhat vařit a ještě mám druhé dítě, tak je toho dost," svěřila se.

Právě proto chce magistrát lidem v podobné situaci nabídnout cenově dostupné obědy. Pražské restaurace by je prodávaly za 50 korun pro děti a 80 korun pro dospělé, kteří jsou s nimi doma.

"Ti lidé se tímto způsobem naučí s tou restaurací komunikovat a je nasnadě, že potom v té restauraci si můžou objednat i další jídla," myslí si pražský radní Petr Hlubuček (STAN).

Projekt by měl pomoci podnikatelům získat nové zákazníky. Provozovatelé restaurací by se do něj mohli zapojit dobrovolně. Řada z nich si ale neumí představit, že by se jim to vyplatilo. "Není dobré dělat jídlo za každou cenu co nejlevnější a myslím si, že pak ani ta kvalita toho jídla nemůže odpovídat," namítá jeden z oslovených restauratérů.

Většina podniků dnes nabízí kromě výdejových okének také rozvoz - tím ale cena pokrmu narůstá. "Vzhledem k tomu, co si berou rozvozové služby, se kterými spolupracujeme, což je něco kolem třeba 40 korun, tak to by měla být skoro polovina ceny toho jídla," shazuje nápad restauratér.

Projekt je zatím na úplném počátku a není jasné, jaký by o něj byl zájem.