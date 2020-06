Praha chce dostat auta z centra, zvažuje zásobování pomocí elektrokol

Po uzavření části Smetanova nábřeží je tu další nápad, jak dostat auta z centra Prahy. Místo dodávek a náklaďáků by prý tamní provozovny mohla zásobovat nákladní elektrokola. Dodávky by zavážely zásoby pouze do mikrodep, ze kterých by potom zboží rozváželi kurýři na nákladních elektrokolech. Podle radních by takové zásobování měla být spíš jen alternativa, někteří podnikatelé si to ale ani tak prý neumí představit.

Zásobovací dodávky brzdí dopravu, dělají hluk, parkují na chodnících a ničí je. Nákladní elektrokola jsou oproti nim efektivnější, běžně uvezou až 200 kilo, také jsou ekologičtější. Proto by podle studie, kterou schválila rada hlavního města, měla nákladní kola v budoucnu zásobovací dodávky nahradit.

"Ta myšlenka je teď úplně na počátku, je zpracována základní studie, kterou odsouhlasila rada, a vyčlenili jsme jednoho pracovníka, který se tomu bude věnovat jako projektový manažer," informoval náměstek primátora Adam Scheinherr.

"Je to naplánováno tak, že bude existovat nějaké místo, říká se tomu mikrodepo, do kterého v noci přijede dodávka a ráno tam přijedou kurýři, naloží si to do elektrokol a rozvezou je na finální adresy," vysvětlil prodejce kol Ditrich.

Mikrodepa by podle projektové studie mohla vzniknout u křižovatky U Bulhara a na parkovišti na Těšnově. Na nákladní kola by se mohly přesunout veškeré dodávky pod 500 kg.

Využít takzvané cyklologistiky lze nejen v rámci zásobování, ale například i sběru odpadu. Že by se centrum města pro auta uzavřelo a nákladní elektrokola dodávky nahradila úplně, prý na stole není.

"Spíš by to byla jako alternativa, takto razantní myšlenka tam nebyla řečena," doplnil Scheinherr.

"Nejsem pro to, aby tady jednoho dne někdo rozhodl, že jednoho dne se zakáže živnostníkům, aby své automobily používaly pro dovoz zboží do centra Prahy, to by bylo sociální inženýrství," reagoval pražský zastupitel Jiří Pospíšil.

"Já se nechám překvapit, jak na to budou reagovat například podnikatelé," sdělila zastupitelka Alexandra Udženija.

Na řízení elektrokola člověk nepotřebuje řidičák - ale praxe neuškodí. Nákladní kola se ve velkých městech v zahraničí využívají běžně. Slouží nejen k přepravě zásilek, jídla nebo odpadu. Využití pro ně našla i pohřební služba.

V Nizozemí nebo Německu je zásobování pomocí nákladních kol běžné. Na video se podívejte ZDE: