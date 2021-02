Praha nezvládá kalamitu! Doprava kolabuje, stojí vlaky i autobusy

Husté sněžení výrazně zkomplikovalo pražskou dopravu. Řada lidí se vůbec nedostala do práce kvůli zrušeným vlakovým spojům, silnice jsou pohřbené pod sněhem. Zrušená či omezená je také řada linek Pražské integrované dopravy (PID). Za odklízení sněhu zodpovídá Technická správa komunikací. Ta však nestíhá – práci jí dle vyjádření mluvčí komplikuje zejména nový sníh.

Výpadek postihl také celou řadu autobusových linek. "Provoz téměř všech linek je značně omezen. Očekáváme výrazná zpoždění napříč celou sítí. Některé oblasti mohou být dočasně bez obsluhy," informuje Pražská integrovaná doprava na svém webu.

Například linka číslo 135, která obvykle staví na Náměstí Míru, pojede odklonem. Spoj ze zastávky Želivského, linka 146, podle informací PID nepojede vůbec. Cestující se nedostanou ani ze zastávky Ve Žlíbku nedaleko pražského Xaverova, nebo ze zastávky Dolnopočernický hřbitov. Omezená je doprava také v ulicích Pod Karlovem, Bruselská, Krymská, Radlická nebo Slovinská. Provoz stojí i mezi Smíchovským nádražím a Hlubočepy, a to v obou směrech.

Omezené nebo zrušené jsou také příměstské linky. Velký problém tak mají ti, kteří v Praze nežijí, ale dojíždí tam například za prací. Sněhová kalamita zastavila vlaky v úseku Kolín – Praha Masarykovo nádraží, které jsou obvykle velmi vytížené. Do Prahy se nedostanou ani lidé z Milovic, které jsou součástí čtvrtého tarifního pásma PID.

Snh vrazn komplikuje dopravu v cel sti Prask integrovan dopravy. Autobusov linky:... Zveejnil(a) Prask integrovan doprava dne Nedle 7. nora 2021

Komplikace trvají i při cestách z Prahy. Cestující se vlakem nedostanou ani do Roudnice nad Labem, Kralup nad Vltavou, Kladna či Berouna. Zcela stojí linky z Prahy do Kostelce nad Černými lesy či Nového Knína. Přehled vlaků, které kvůli kalamitě stojí nebo jedou odklonem, najdete ZDE.

Sněhovou kalamitu sledujeme ON-LINE. Nejnovější informace o nehodách či uzavírkách najdete v tomto článku.

Odklízení sněhu má na starosti Technická správa komunikací, která dle vyjádření mluvčí Barbory Liškové nasadila pluhy a sypače už v neděli v půl deváté večer. Úklid na silnicích prý probíhá celou noc, práce ale komplikovalo husté sněžení.

"Napadlo 15 cm a v průběhu v noci hustě sněžilo, úklid tak probíhá nepřetržitě. Problém byl hlavně s hustým spadem v nočních hodinách, takže se ještě doklízí sníh. Na vozovkách je vrstva sněhu, ale už tam bylo vidět, že projely pluhy. Úklid bude pokračovat zejména na silnicích druhého a třetího pořadí. Na těch prvních tazích by mohlo být odklizeno v odpoledních hodinách, pokud opět nezačne sněžit. Máme zhruba 2360 kilometrů silnic, to je opravdu velké množství. Problémy byly zejména u dopravy, a to i autobusové, a ve stoupáních," popsala pro TN.cz Lišková.

Že se situace v dohledné době zlepší, zatím není jisté. Podle meteorologů Česko totiž čeká extrémně mrazivý týden. Noční teploty mohou padnout dokonce až na -17 °C. Odborníci nadále počítají také se sněhem.

Sníh komplikuje dopravu i mimo Prahu. Například na silnici z Karlových Varů směrem na Chomutov stojí řidiči v dlouhých kolonách: