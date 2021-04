Praha od léta zdraží jízdné. Zavádí speciální kupóny pro lidi v nouzi

Pražští radní v pondělí schválili zdražení jednorázového jízdného v Pražské integrované dopravě (PID). Důvodem jsou zvyšující se náklady na provoz veřejné dopravy. MHD v současnosti nepřeje epidemie koronaviru. K podobnému zdražení došlo naposledy před deseti lety. Od té doby se podle vedení Prahy rozšířila infrastruktura, čímž se zvedly náklady.

Částečný odliv příjmů způsobila i nová konkurence, která se na trhu objevila - například služby jako Uber či sdílená kola a koloběžky.

"Pražská integrovaná doprava se rozvíjí oproti období před deseti lety, kdy v podstatě nebylo ještě páté áčko (pátý úsek linky A metra - pozn. red.) dostavěné z Vítězného náměstí k nemocnici Motol, nejezdila tramvaj na nádraží Podbaba atd… Přistupujeme k této změně tak, abychom udrželi kvalitní servis pro naše cestující," uvedl náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Naopak 70procentní slevu na měsíční a čtvrtletní kupony radní schválili pro lidi v hmotné nouzi. Ti budou moci jezdit nově buď za 165 korun na měsíc, za čtvrtletní kupon pak zaplatí 444 korun.

"Tito lidé v minulosti bohužel často jezdili na černo a končili v marných, zbytečných exekucích. Nyní tedy je pro ně tarif, kdy budou moci jezdit za 165 korun na měsíc, což jim umožní například neohlížet se na to, jestli vezmou práci blízko domova, nebo na druhém konci Prahy, protože budou moci za prací dojíždět a budou moci se z té hmotné nouze dostat pryč," řekl na tiskové konferenci zastupitel za Prahu Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Zdražení jednorázových jízdenek se týká i Středočeského kraje. Ceny se zvýší cca o 25 %, jednotlivá pásma budou odstupňována po 10 korunách (kromě těch nejnižších cen). Patnáctiminutová jízdenka bude stát nově 14 Kč, půlhodinová 22 Kč. Mírně se zvedou také ceny jednodenních jízdenek.

Výhodnější bude také koupě ročního kuponu pro cestování ve Středočeském kraji. Zjednoduší se prokazování nároku na bezplatnou přepravu pro děti do 15 let a seniory nad 65 let. S výjimkou vlaků pro to nebude potřeba žádného speciálního průkazu. Postačí jakýkoliv průkaz prokazující věk.

Zpozornět by měli také všichni černí pasažéři. Se zvýšením jízdného naroste také výše pokut. Při jejím zaplacení na místě nebo do 15 dní se zvyšuje z 800 na 1000 korun.