Průmyslový palác se konečně dočká! Rekonstrukce vyjde na miliardy

Levé křídlo Průmyslového paláce, které vyhořelo před 13 lety, by mělo opět stát, a to nejpozději v roce 2024. Investici ve výši 2,6 miliardy korun v pondělí schválili pražští radní. S dostavbou a celkovou rekonstrukcí by se mělo začít ještě letos.