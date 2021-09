Praha plánuje zpřísnit podmínky pro venčení psů. Majitelům se to nelíbí

Už tak podle pejskařů přísná pravidla venčení v hlavním městě se chystá magistrát ještě zpřísnit, narazil ale u ministerstva vnitra. "V tuto chvíli se psi nesmí volně pohybovat až na určité výjimky v zeleni. My připravujeme novelu této vyhlášky. Nicméně v rámci připomínek nám ministerstvo vnitra sdělilo, že požaduje, aby ta místa, kde platí výjimka, byla ve vyhlášce taxativně vymezena,“ řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.



Majitelům psů se ale plán města nelíbí. Vyhrazených míst, kde mohou psi pobíhat bez vodítka, je prý v hlavním městě nedostatek. "Kdyby těchto psích luk bylo víc a vědělo se o nich, protože mnohdy jsou tak zastrčené, tak by to bylo k prospěchu věci,“ myslí si oslovený pejskař.



"Každý pejskař potřebuje nějaký prostor v blízkosti bydliště. Ne všichni mají možnost dojíždět někam ráno a večer na takové psí hřiště,“ přidává se další majitelka psa.



"Když je volno, jdeme na hřiště. Jinak musíme do parku, protože můj pes se nesnese s dalšími pejsky,“ vysvětlil pejskař.



V Praze je evidováno přes 90 tisíc psů. Kde se mohou na volno pohybovat, si musí jejich majitelé zjišťovat na webových stránkách městských částí. Po úpravě vyhlášky by je měli najít na jednom místě. Kromě toho má vyhláška řešit i pohyb psů v ulicích na vodítku. Ten by se mohl zpřísnit. Jak to bude, ale město ještě musí promyslet.



"Rozhodně nechceme žádný absolutní zákaz volného pohybu psů,“ uzavřel Hofman.



Kde se mohou a nemohou pohybovat psi bez vodítka, mají jasně dané například v Plzni. V Evropě platí asi nejpřísnější pravidla v německém Berlíně. Na vodítku musí být pes téměř všude. V parku pak nesmí být vodítko delší než dva metry, na ulici může být dlouhé maximálně metr.