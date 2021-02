Praha pod náporem sněhu. Podívejte se, kdy uklidí vaši ulici! MAPA

Za většinu pozemních komunikací v hlavním městě zodpovídá Technická správa komunikací (TSK). V zimě se stará o to, aby byl ze silnic či chodníků odklizený sníh a zajištěny posypy. Praha má ale rozsáhlou síť silnic a chodníků, není tak možné udělat vše najednou.

TSK je proto rozdělila do kategorií. Ty, které jsou označené prvním pořadím, mají při údržbě přednost. V případě I.a pořadí je limit pro zajištění sjízdnosti alespoň jednoho pruhu v každém směru stanoven do dvou hodin od výjezdu. V I.b pořadí je to do 4 hodin od výjezdu, v II. pořadí do 12 hodin a III. pořadí do 48 hodin po ošetření silnic předchozích kategorií. Zbylé silnice pak udržuje buď někdo jiný, anebo zůstávají neudržované.

Chodníky jsou rozdělené na 1. pořadí a 2. pořadí. Jejich schůdnost TSK zajišťuje mezi sedmou hodinou ranní a pátou odpolední. V 1. pořadí práci technické služby zahajují ihned, když chodník pokryje sníh či náledí, ve 2. pořadí až po údržbě chodníků s větší prioritou. Pak jsou tu ještě chodníky, které se neudržují vůbec.

Mapa údržby silnic a chodníků v Praze 2:

Aby se v tom lidé vyznali, TSK má na svých stránkách interaktivní mapu, kde lidé podle barevného značení mohou zjistit, do jaké kategorie patří silnice či chodník v jejich ulici. Tu mohou na mapě po přiblížení rozkliknout, anebo ji přímo vyhledat ve vyhledavači. Interaktivní mapu naleznete ZDE.

Podíváme-li se například na Masarykovo nábřeží (viz obrázek níže), uvidíme, že tamní silnici zdobí červená čára, značící I.b pořadí. Technické služby ji proto musí ošetřit do 4 hodin od výjezdu. Chodníky mají nejvyšší prioritu, proto jsou označeny tyrkysovou barvou. Naopak most na Slovanský ostrov má prioritu nízkou (žlutá barva) a řada na něj přichází až poté, co se uklidí zelené, červené a modré silnice.





Údržba komunikací na Masarykově nábřeží:

Přesuneme-li se do městské části Vinoř (viz obrázek níže), uvidíme, že silnice vedoucí přes Mladoboleslavskou ulici má červenou barvu a silničáři ji tak musí uklidit opět do 4 hodin. Ve vedlejší Živanické ulici ale lidé mohou čekat až 12 hodin. A například Urbanická či Telčická jsou neudržované, proto jsou označeny černou barvou.

Údržba komuniací ve Vinoři:

Pokud vás zajímá, jak to vypadá s úklidem v jiných městech, stačí navštívit webové stránky společnosti, která místní komunikace spravuje. Například Brněnské komunikace občanům rovněž nabízí interaktivní mapu, kterou naleznou ZDE. Mohou si vybrat ulici i datum a podívat se, v jakém stavu silnice jsou.

Údržba v brněnské Akademické ulici:

Ne všude občané mají k dispozici přehlednou mapu, na stránkách správy komunikací ale často bývá zveřejněný aktuální plán zimní údržby. Například ZDE se dočtete, za jak dlouho musí být uklizené silnice v Ostravě. A třeba v Jihočeském kraji mají rozdělení jednoduché, místo rozsáhlého plánu tak na stránkách naleznete stručnou tabulku (viz obrázek níže).

Údržba silnic v Jihočeském kraji: