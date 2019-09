Praha prohrává boj s opilci! Pivní kola nahradily autobusy, přidá se i striptýz

Hlavní město se nedávno chlubilo tím, že se mu podařilo vymýtit provoz pivních kol v centru. Teď se ale v Praze objevila novinka - takzvané beer busy, které vracejí tuto kritizovanou atrakci zpět do ulic města.

Obyvatelé Prahy 1, turisté i někteří radní si stěžovali na to, že pivní turistika přináší do centra nadměrný hluk, také zpomalování dopravy a nebezpečí pro chodce. Městu se sice podařilo zregulovat nenáviděná pivní kola, od opilců si ale Pražané dlouho neodpočinuli. V ulicích metropole se objevily autobusy pro pijany.

"Je to autobus, takže dopravu nezpomaluje, nikde se nezasekává, netvoří žádné dopravní kongesce,“ uvedl jednatel společnosti, která autobusy provozuje, Jakub Jindra. "BeerBus je navíc uzavřený ve smyslu hluku, tím pádem nikoho v blízkosti projíždějícího autobusu neruší. Nevíme, co by magistrátu na variantě beer busu mělo vadit,“ dodal.

Magistrát je ale toho názoru, že služba pivních autobusů nic nemění na tom, že hlavní město by nemělo být místem, kam lidé docházejí jako do cirkusu a chodí se sem pouze opíjet. "Praha je krásné historické město, a proto v této metropoli podobné služby nechceme,“ uvedl mluvčí MHMP Vít Hofman. Jak ale proti autobusům budou bojovat, upřesnit nechtěl a věc nechtěl dál komentovat.

Otázkou nadále zůstává, zda se bude nová atrakce potýkat i s odporem ze strany obyvatel centra. Návštěvníci beer busů si totiž nově mohou kromě původních služeb připlatit i za službu striptérky.