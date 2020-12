Praha řeší kolem 250 případů porušení opatření! Primátor Hřib čelí kritice

Schůzka tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) v restauraci na Vyšehradě, otevřená restaurace Šeberák nebo nelegální párty více než stovky lidí v centru Prahy. To je výčet těch nejznámějších odhalených prohřešků v hlavním městě.



Praha momentálně řeší okolo 250 případů porušení vládních opatření, 150 z nich se týká restauračních zařízení. A vlna kritiky se tak snáší na hlavu primátora hlavního města Zdeňka Hřiba.



"On musí být vidět na těch místech, musí prostě ukázat to, že když se tohle bude opakovat, tak že prostě budou skutečně tresty tvrdé, budou exemplární a nesmí se bát to říct,“ řekl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).



"V jakémkoli právním státě a při vymáhání jakéhokoliv nařízení ve chvíli, kdy ho někdo bezostyšně poruší, potom musí být potrestán tak, aby si to uvědomil,“ přidává se ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



Například Roman Prymula (za ANO) a Jaroslav Faltýnek (ANO) vycházeli bez roušek z restaurace, která měla být zavřená, před více než měsícem. Žádné pokuty zatím uděleny nebyly. Podle primátora ale členové vlády nemusí mít obavu o to, že by magistrát nebyl dostatečně důsledný.



"Naopak se nám stává často to, že magistrát udělí pokutu někomu, kdo ta pravidla porušuje a následně dojde k tomu, že je v odvolacím řízení na ministerstvech ta pokuta zrušena,“ řekl primátor Hřib.



Pokuta pro právnické osoby může jít až do výše tří milionů korun. Od října ale zatím magistrát žádné podobné správní řízení neukončil a většina případů tak zůstává neuzavřená.