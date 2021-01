Praha se omluvila Národnímu muzeu! Slovní přestřelku vyvolala jediná fotka

Úterní sněhová nadílka udělala radost i Pražanům, kterým se bílá pokrývka většinou vyhýbá. Snímkem zasněženého Václavského náměstí se pochlubilo i Národní muzeum. A protože sníh je na Václaváku vidět jen málokdy, začal se obrázek na sociálních sítích rychle šířit. Sdílel ho i pražský magistrát, který ale zapomněl uvést původní zdroj. Muzeum to rozzlobilo a do radnice se pustilo.

Prahu v úterý pokryl čerstvý sníh. Pohledem na zasněžené Václavské náměstí ze střechy budovy se na twitteru hned pochlubilo Národní muzeum.

"Jestli to takhle půjde dál, tak nejpozději do odpoledne očekáváme před muzeem nájezdy sáňkařů," napsalo k fotografii Národní muzeum a udělalo si také legraci ze současných vládních opatření. "Všechny však moc prosíme, aby si ten Václavák vyšlápli pěkně po svých, nikdo přeci nechce, aby nám zavřeli i metro potom, co by bylo klasifikováno jako vlek," dodalo muzeum.

Snímek i s popiskem následně převzal oficiální twitterový účet magistrátu hlavního města. Zapomněl ale označit původního autora, což se Národnímu muzeu nelíbilo. "Jsme rádi, že se Vám náš tweet líbí, nicméně bychom byli rádi, kdybyste nás alespoň označili, nebo ho retweetovali přímo z našeho profilu," napsali autoři původního příspěvku magistrátu.

Ten vzal celou situaci s humorem a za chybu se omluvil. "Omlouváme se, na facebooku jsme správně označili, tady nám to vypadlo. Jako trest jsme si uložili pětkrát od Můstku k muzeu hezky po svých," odpověděl pražský magistrát.

Praha má z pár centimetrů sněhu velkou událost. Zbytek republiky ale pokrylo mnohem větší množství. Situaci v zemi podrobně sledujeme v on-line reportáži.

