Praha už našla vánoční strom! Tenhle krasavec letos ozdobí Staromák

Praha už má jasno v tom, který strom jí letos ozdobí Staroměstské náměstí. Z rekordních 42 tipů od veřejnosti si vybrala urostlý smrk, který do hlavního města přijede až z Podkrkonoší. Rozsvítí se v sobotu 30. listopadu.

Stejně jako minulý rok přijede i letos do Prahy vánoční strom z Libereckého kraje. Konkurz na hlavní ozdobu vánočních trhů na Staroměstském náměstí vyhrál majestátní smrk ztepilý ze soukromého pozemku ve městě Semily.

Jehličnan je vysoký zhruba 24 metrů. Prohlédli si ho už dendrologové, kteří podle prvních odhadů potvrdili, že je strom zdravý. "Je to krásný smrk, který rostl do výšky v zahradě bez omezení, takže má krásné větve a je rovnoměrný. Majitelka se obává jeho výšky v případě silného větru, protože je kolem něj zástavba domů," uvedl ředitel společnosti Taiko, která organizuje vánoční trhy, Petr Hozák.

"Právě proto se rozhodla ho nechat pokácet a věnovat návštěvníkům váčnočních trhů v Praze," dodal Hozák. Do soutěze Hledá se strom letos přišlo nejvíc tipů za posledních devět let, a to 42. Jen jeden z nich ale splnil všechny podmínky.

"Praha bude mít krásný strom, který vyrostl v Podkrkonoší - u nás v Semilech. Věřím, že tento nádherný smrk přenese atmosféru naší jedinečné přírody do centra Prahy a probudí v srdci naší země tu pravou vánoční náladu," řekla starostka Semil Lena Mlejnková.

Smrk bude pokácen v neděli 24. listopadu. Poprvé se na Staroměstském náměstí rozsvítí 30. listopadu, den před první adventní nedělí. Na rozsvícení loňského vánočního stromu se podívejte v reportáži TV Nova: