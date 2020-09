Praha zakáže výherní automaty. Novela zákona míří na zastupitelstvo

Výherní automaty by měly v Praze zcela skončit. Dnes pražští radní schválili návrh novely zákona, který upravuje podmínky provozu hazardních her na území hlavního města Prahy. Definitivně o této úpravě rozhodne Zastupitelstvo hl. m. Prahy ve čtvrtek. Hlavní změnou ve vyhlášce je plošný zákaz pro tzv. technické hry.

V Praze platí od 1. ledna 2016 vyhláška zakazující provoz heren, nikoliv samotných automatů. Úprava vyhlášky o hazardu zakáže provoz přístrojů i v kasinech, kam je provozovatelé přesunuli. Definitivně bude o novele Zastupitelstvo hl. m. Prahy hlasovat ve čvtvrtek, dnes jí schválili pražští radní. Podle Hany Marvanové se na úpravě hazardu shodli radní jednomyslně.

"Máme tento princip obsažený i v koaličním prohlášení, takže doufám, že minimálně podporu koalice ta vyhláška bude mít a mohla by tak na zastupitelstvu projít," tvrdí Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu).

"Regulaci hazardu jsme měli v předvolebním programu. Letos v červnu navíc zastupitelský klub Pirátů schválil usnesení, v němž souhlasí se zákazem hraní technických her na území hl. m. Prahy," říká Zdeněk Hřib (Piráti).



Základním principem úpravy vyhlášky je povolit živou hru ve vybraných kasinech a zároveň zakázat všechny tzv. technické hry, tedy hrací automaty i videoloterijní terminály. "My chceme zakázat automaty. Ty městské části, které o to požádaly, ale mohou mít na svém území umístěny kasina s živou hrou, tedy s ruletou a krupiéry," říká radní Hana Marvanová.

Účinnost sice nastupuje po schválení vyhlášky, nejdřív ale musí doběhnout udělená povolení provozování. "Nechceme čelit zbytečným žalobám ze strany těch, kteří mají příslušná povolení. To můžou mít až na 3 roky, takže v plné účinnosti bude vyhláška až za 3 roky," vysvětluje Marvanová.

Praha se inspiruje jinými městy, například Ostravou, kde zavedli plošnou regulaci už v loňském roce. "Znamená to, že živá hra je možná, za splnění podmínek zákona. Technická hra, tedy hra na výherních automatech je zakázána plošně. Jedná se o zákaz provozování té nejvíce nebezpečné formy hazardu, na kterou podle všech výzkumů vzniká největší závislost a poté to mnoho lidí žene do dluhové pasti a exekucí," říká Marvanová.



Výsledkem vyhlášky bude zachování luxusních kasin pro turisty s živou hrou a zánik heren, která sebou nesou podle představitelů města obrovská sociální rizika pro obyvatele.



"Od roku 2007 jde o třetí vyhlášku, která na území hlavního města reguluje hazard. Herní technologie se totiž neustále vyvíjejí a provozovatelé her nezřídka obcházejí zákon nebo platnou vyhlášku. Vedení města by na tyto změny mělo pohotově reagovat, aby omezilo patologické jevy, které jsou s těmito hrami spojené," říká radní Prahy Zdeněk Hřib.