Prahnete po čerstvých borůvkách? Tady je seženete! PŘEHLED

Farmáři, se kterými redakce TN.cz mluvila, se shodují, že letošní borůvková sezóna je kvůli nižším teplotám a většímu množství srážek trošku posunutá.

Zájemci o samosběr tak ještě mají minimálně několik dní na to, aby si zamluvili termín, v němž chtějí pro sladké kuličky vhodné do koláčů, džemů, či jen tak k zakousnutí, vyrazit.

"Samosběry u nás začnou až ke konci července, nejspíš kolem 25.," říká zaměstnanec Zahradnictví Samšín na Pelhřimovsku. Při samosběru tu lidé za kilo borůvek zaplatí 140 korun, při koupi už natrhaných plodů od 180 do 200 korun - při koupi většího množství jsou plody levnější. Více informací najdete na této stránce.

Podobné je to i na farmě v Provodově na Zlínsku. Tady samosběry borůvek odstartují prý nejspíš až v srpnu. "Zraje to pomalu, to málo, co vypěstujeme, prodáme na farmě," popsal jeden ze zaměstnanců. Kilo borůvek při samosběru tu stojí 150 korun, prodávané jsou o 50 korun dražší.

Zralé plody prodává zájemcům i Borůvkový ráj sídlící v Mostech u Kunžaku na Jindřichohradecku. I tady mají být borůvky "hotové" na konci července. A tím, jak se jejich sezóna posunula, tak prý budou určitě až do půlky září. Samosběry tu nenabízejí, bojí se o keříčky. Kilo borůvek tady koupíte za 190 korun.

Borůvková farma Tatobity na Semilsku plody také pouze prodává. "Teď zrovna jsou," hlásil ve středu její zaměstnanec. Za kilo fialových bobulí tu lidé zaplatí 160 korun. A rozhodně neprohloupí, pokud dopředu zavolají a zeptají se, jestli jsou borůvky k mání. Stejně jako v případě ostatních farem.

Modré lesní plody samozřejmě můžete sehnat i od prodejců stojících u silnic nebo natrhat při procházce lesem. Jen vás to nejspíš bude stát víc času a námahy.

Někteří pěstitelé naopak hlásí, že borůvky nestíhají sklízet, protože jim chybí brigádníci. A zvažují, že ke keříkům pustí veřejnost: