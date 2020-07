Prahou projela Prague night ride. Václavák ochromily stovky motorek

Sraz motocyklistů pořádaný biker clubem Top 5 Plus avizovala facebooková pozvánka již tradičně na parkoviště v obchodní zóně v Čestlicích, odkud se stovky motocyklistů před půlnocí přesunuly po D1 do centra Prahy. Policisté už od začátku celou akci monitorovali a na příjezdové trase do centra bylo rozestavěno několik hlídek, které dohlížely na dodržování pravidel silničního provozu.

Kolona se bez problémů přesunula na Václavské náměstí, kam za velkého hřmotu dorazilo podle střízlivého odhadu na pět stovek motocyklů. Vcelku klidný příjezd na náměstí tu a tam rušilo hlasité tůrování silných strojů, ke kterému majitele motorek notně povzbuzovali přihlížející lidé.

Motorkáři na několik desítek minut zaparkovali své stroje podél středového korza náměstí, aby nasáli atmosféru a pořídili pár pamětních fotografií a selfíček. Pro překvapené kolemjdoucí se tato nenadálá a masivní kumulace motorek stala atrakcí, kterou ihned prostřednictvím mobilních telefonů sdíleli na sociálních sítích. Nutno podotknout, že proti akci na náměstí protestovalo i několik lidí, kteří se prostřednictvím transparentu snažili upozornit na rušení nočního klidu.

Motorkáři, kteří se nechali vyhecovat a ostatním kolegům občas dopřáli opravdu citelné decibely z výfuků svých mašin, byli vzápětí umravňováni hlídkami policistů. Po zhruba hodině se motorkáři přesunuli na bobovou dráhu na Proseku, kde se konalo oficiální zakončení a večerní party.

Organizátoři akce před začátkem nabádali všechny účastníky k bezpečnosti a vzájemné ohleduplnosti. Podle informací uvedených na facebookové stránce pořadatelů je Prague night ride největší oficiální noční jízda Prahou. Rekordní návštěvnost jednoho z ročníků byla přes 800 motorek.