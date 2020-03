Vším se letos daří! Zaručené rady, které ochrání vaše školáky

Vši se mohou ve školách a školkách vyskytnout v podstatě kdykoliv během školního roku, zimní doplňky oděvu ale usnadňují jejich přenos mezi dětmi. Za narůstající výskyt parazitů mohou i probíhající jarní prázdniny a různé školní zimní pobyty, kde tráví děti čas společně. Právě těsný kontakt umožňuje lepšími šíření a přeskakování parazitů z jedné dětské hlavičky na druhou.

Od roku 2012 již neplatí zákonná oznamovací povinnost hlásit výskyt vší orgánům ochrany veřejného zdraví, tj. místně příslušné hygienické stanici. "K údajům o výskytu onemocnění pedikulóza, způsobovaného vešmi ve školských zařízeních, se přesto Hygienická stanice hlavního města Prahy dostává, a to na základě dotazů rodičů či pedagogů škol," vysvětlila Anna Füleová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP).

Právě nyní na pražskou hygienickou stanici směruje zvýšený počet dotazů, jak při výskytu vší u dětí postupovat. HSHMP proto v dané souvislosti apeluje především na rodiče, aby věnovali případnému výskytu vší u svých dětí pozornost a situaci v žádném případě nepodceňovali.

Z odborného pohledu je zavšivení považováno za infekční onemocnění. Na rozdíl od chřipky nebo nachlazení s pedikulózou nemusí malý pacient ulehnout do postele, provází ji ale úporné svědění ve vlasech, které je nepříjemné a vyplatí se ho nepodceňovat. Svědění způsobuje pohyb vší a bodání a sání krve. Děti to nutí ke škrábání, což může vést k poškození pokožky a druhotné infekci. "Veš jinak není přenašečem žádných dalších onemocnění," uklidňuje Anna Füleová.

Školky a školy by neměly zařazovat zavšivené děti do kolektivu, aby se parazit dál nešířil. Může se tedy stát, že pokud se vaše dítě ve vlasech často škrábe, pedagogové ho mohou odmítnout. "Diagnostikovat onemocnění však může pouze lékař, nikoli zaměstnanci škol," radí k ochraně odbornice z hygienické stanice. Kontrola a případné odvšivení je ale vždy úkolem rodičů. Děti s výskytem živých vší by rodiče měli nechat doma a zajistit jejich řádné odvšivení.

Jasným varováním, že vaše dítě bylo v kontaktu se zavšiveným jedincem, je výskyt vajíček vší ve vlasech, takzvaných hnid. Těch se budete muset mechanickým stahováním zbavit, jsou přilepeny přímo ke kořenu vlasu. Živé vši se odstraňují poměrně jednoduše, na vyčesání pomocí speciálního hřebínku, tzv. všiváčku, stačí několik minut. Vyčesávání je nutné provádět alespoň 5 minut, u dlouhých vlasů déle, a to od kořínků vlasů postupně z celého povrchu vlasaté části hlavy.

Koupit můžete i různé chemické nebo přírodní přípravky a odvšivovací šampony. Ty však zahubí pouze dospělé jedince, na hnidy většinou neúčinkují, takže mechanickému odstraňování se nevyhnete. "Osvědčenější způsob je ostříhání vlasů. Veš dětská totiž není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 mm," radí další tip Anna Füleová. Neopomeňte také informovat školské zařízení. Zdroj nákazy totiž může být mezi spolužáky.

Jak vši nejsnáz chytíte a co o těchto minizvířátkách možná netušíte, odhalí naše reportáž: