Praktici chtějí začít očkovat seniory. S ministerstvem se ale pořád nedohodli

Ministerstvo zdravotnictví chce už v březnu zapojit do očkování i praktické lékaře. Ti si stěžují, že v systému je chaos a sami nevědí, co mají svým pacientům o možnosti očkování říkat. Právě to se snažili v pátek dozvědět na schůzce s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO).