Praktici nechtějí provádět testy. Hrozí šíření nákazy v čekárnách, varují

Praktičtí lékaři jsou už teď přetížení. Řada z nich totiž ordinuje bez zdravotních sester, které jsou doma s dětmi, nebo v karanténě. V té je i řada lékařů, za které musejí ostatní praktici zaskakovat. Průměrný věk obvodních lékařů pro dospělé je navíc bezmála šedesát let. Patří tak do nejrizikovější skupiny.

"Máme obavy, že pokud by nám chodili pozitivní pacienti do ordinací, tak se budou pohybovat po chodbách, kde na jedné může být třeba pět ordinací nejen praktiků, ale i specialistů," uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Zlínského kraje Lubomír Nečas.

Hrozilo by tak další šíření nemoci během pobytu v čekárnách. Ohrožení by mohli být i lidé s jinými zdravotními problémy. Praktičtí lékaři si navíc stěžují, že testování s nimi nikdo předem nedomlouval.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) koncem minulého týdne prohlásil, že do dvou týdnů by měli testy na nový typ koronaviru provádět praktičtí lékaři. Ministerstvo zdravotnictví do ordinací chce poslat antigenní testy. Ty ale ještě nikdo z praktiků neviděl. Podle odborníků je jejich spolehlivost nižší než u PCR testů.