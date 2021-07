Praktici nemají koho očkovat. Vakcíny se jim hromadí, termíny nabízí ihned

Lékařům se s přicházejícím létem začínají plnit lednice vakcínami proti covidu-19, které nikdo nechce. "Poslední vakcíny AstraZeneca rozdělujeme pro druhé dávky a Modernou už v podstatě očkujeme jenom po jednotlivých lahvičkách, protože ten zájem už u pacientů vůbec není," uvedl Lubomír Nečas ze Sdružení praktických lékařů.

"U vakcíny Janssen je to vždycky balení po padesáti dávkách, u AstraZenecy a Moderny jsou to balení po sto dávkách," vysvětluje lékař Jiří Zdražil.

"Když konečně přisla AstraZeneca, to bylo někdy začátkem května, tak jsme už měli problém. Já jsem dostal padesát vakcín, a měl jsem problém ty vakcíny vyočkovat. Sestřička věnovala desítky hodin, stovky telefonátů, aby ty lidi sehnala. Já jsem musel zrušit i ty vakcíny, které jsem měl objednané. To byl Janssen a AstraZeneca, všechno jsem zrušil, protože bych na to nesehnal pacienty," popsal svou zkušenost lékař Václav Šmatlák.

Lidé si mohou vybrat vakcíny od firem AstraZeneca, Moderna nebo Johnson and Johnson. Vakcínu jim může aplikovat i lékař, u kterého nejsou registrovaní.

"To plánování a distribuce vakcín směrem k praktickým lékařům bylo absolutně nezvládnuté. Ztratili důvěru pacienti a ztratili důvěru i lékaři. Ti zájemci, než aby se ptali každý týden, se radši objednali do očkovacího centra," konstatoval Šmatlák.

"Uvidíme, co bude v září, protože zájem v létě u nových pacientů není," prozradil Nečas. "My předpokládáme, že budeme muset doočkovávat od podzimu, ale tam už bude potřeba, aby to nebyla pandemická vakcína," doplnil ho Zdražil.

Lékaři by tak mohli místo vakcín po padesáti nebo sto dávkách dostávat balení po jedné dávce, tak jako je tomu u jiných vakcín.

Mladí lidé se očkování bojí víc než ti starší. Chystá se další vlna kampaně: