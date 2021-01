Praktici se zlobí: Chceme sami očkovat proti covidu, ale kraje nám v tom brání!

Praktičtí lékaři po celé republice mají obrovský zájem očkovat proti covidu ve svých ordinacích. Ale mnohde narážejí na neochotu krajů zapojit je do systému očkování. Tedy poskytovat praktikům vakcíny. I pro zájemce v regionech by přitom bylo jednodušší nejezdit mnoho kilometrů do očkovacího centra.

V některých regionech už očkují i praktičtí lékaři ve svých ordinacích. "Některé kraje umožnily praktickým lékařům, aby ve svých ordinacích očkovali vakcínou firem Pfizer/BioNTech," potvrdil ve čtvrtek Bohumil Seifert, lékař a tajemník Společnosti všeobecného lékařství.

Stát přitom počítal s tím, že praktici se do vakcinace proti covidu-19 zapojí až poté, co bude na trhu očkovací látka, která nemusí být uchovávána v silném mrazu. Ty nyní používané potřebují teplotu -70 stupňů Celsia, respektive -20 stupňů Celsia.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka upřesnil, že zájem a připravenost očkovat už teď potvrdila zhruba polovina ze zhruba 5100 členů. Ostatní vyčkají do schválení vakcíny společnosti AstraZeneca, která se nemusí skladovat v mrazu. Její schválení v EU se očekává až 29. ledna.

Zájem praktiků ale mnohde naráží na neochotu hejtmanů. "Nabídli jsme to ve všech krajích, ale v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji jsme byli odmítnutí," konstatoval šéf praktických lékařů Šonka.

Moravskoslezský region se k nabídce otočil zády údajně proto, že by se tím zkomplikovalo rozdělování vakcín v regionu. Ústecko zase poukazovalo na legislativu a přísné podmínky pro skladování a přepravu očkovací látky.

Výhodou očkování v ordinacích praktiků je snadná dostupnost a důvěra lidí, kteří jsou na očkování "u obvoďáků" zvyklí. Navíc by bylo podle Petra Šonky nelogické, aby praktici jezdili očkovat do center, kam by za nimi jezdili i jejich pacienti.

"V České republice neexistuje větší skupina lékařů, kteří mají tak rozsáhlé zkušenosti s očkováním, jako jsou praktičtí lékaři," zdůraznil také Cyril Mucha, lékař a člen Výboru Společnosti všeobecného lékařství. Ve svých ordinacích očkují proti chřipce, tetanu, klíšťové encefalitidě, žloutence a jiným nemocem.

V ordinacích praktiků ale hrozí, že by zájemci o očkování předbíhali ty, kteří mají být imunizováni přednostně. Což jsou v tuto chvíli hlavně lidé nad 80 let. Petr Šonka považuje za dostatečnou kontrolu to, že očkující lékaři zadávají data do centrálního systému. "Je tedy vidět, kdo byl očkován, a případně lze hnát praktického lékaře k odpovědnosti," míní.

Jeho důvěru v lékaře však nabourává fakt, že stát nemá a nebude mít lidi na to, aby takové kontroly v očkovacím systému dělali. Navíc by každý lékař mohl u mladších očkovaných tvrdit, že to byl hasič, policista nebo zdravotní sestra, kteří také patří k nejvíc ohroženým a mají dostat vakcínu přednostně.

