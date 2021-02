Praktici ze Zlínského kraje jako první začali očkovat seniory v ordinacích

Zlínský kraj obdržel 1200 dávek vakcíny, které byly rozděleny mezi čtyři okresy podle počtu seniorů. Každý z praktiků má svůj vlastní seznam seniorů. Očkování se zatím stále týká pouze seniorů starších 80 let. Zájem lidí je podle lékařů poměrně veliký.



Celkem 1200 dávek, které dorazily do kraje na konci minulého týdne, je ale jen zlomek toho, co by lékaři potřebovali. Zájem očkovat projevilo ve Zlínském kraji přes 250 praktiků.

Vakcínou společnosti AstraZeneca se očkuje také v Jihomoravském a Středočeském kraji. Kraj Vysočina touto vakcínou očkovat prozatím odmítl.