Praktická maturita na "zdrávce": Uspěli všichni, pomohla i covidová praxe

Studenti Střední zdravotnické školy v Ostravě mají za sebou praktickou část zkoušky z dospělosti. Ještě v sedm hodin ráno se nervozita dala krájet, když ale vešli maturanti do pokojů, všechno z nich spadlo a přednost měli pacienti.

"Mám tam pacienty s onemocněním oběhového systému, což jsem si taky přála, taže jsem šťastná, pacienti jsou úžasní, spolupracujeme," pochvalovala si maturantka Dominika.

Premiéra je to i pro školu, letos z ní totiž vyjdou první maturanti.

"Sestaví si ošetřovatelský plán, převezmou si hlášení od staniční sestry, a pak plní jednotlivé úkony. Maturanti musejí během 3 až 4 hodin předvést to, co se naučili za 4 roky," vysvětlila Alžběta Panáková ze Střední zdravotní školy Agel.

Odběry krve, injekce, hygiena, aplikace inhalací i měření tlaku. Svůj postup si pak maturanti museli obhájit před komisí. A ta zkoušku z dospělosti rozhodně nedává zadarmo.

Dominika pomáhala během nouzového stavu v Jesenické nemocnici na chirurgii, Sheila na interně. Vyzkoušely si ostrý provoz - ranní, noční, odpolední i přesčasy. I to jim totiž může pomoci k maturitě.

"Vyzkoušela jsem i i věci, které jsem neměla na praxi, za to jsem ráda," pochvalovala si Sheila. "Byl to opravdu velký přínos, jak v komunikaci s pacienty, tak příprava na výkony," přidala se Dominika.

Když studenti skončili na pokojích, čekala je obhajoba péče o pacienta. Všichni uspěli. Porodní asistenti, ošetřovatelé i sestra na dětské JIP - tím vším budou tito maturanti. Za tři týdny je ale ještě čeká ústní maturitní zkouška.