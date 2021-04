Praktický lékař vymyslel, jak získat víc vakcín. Naočkoval už tisíce lidí

Nedostatek vakcín, logistika rozvozu nebo skladování. To vše trápí praktické lékaře. S návodem, jak se s tím vypořádat, přišel lékař z Pardubického kraje. Aby mohl vakcínu podat co nejvíce lidem v co nejkratším čase, nechal si ordinaci na malém městě zaregistrovat jako očkovací centrum. Tím pádem dostává příděly vakcín jako jiná velká centra.