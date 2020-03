Praktickým lékařům dochází roušky a respirátory, doplnění je v nedohlednu

Praktičtí lékaři si stěžují, že jim dochází roušky a nemají ani respirátory. Nejsou k dostání a výrobci nestíhají. Vláda v pondělí slíbila, že další, zejména pro zdravotníky, pořídí. Jenže to bude nějakou chvíli trvat.

Roušky a respirátory - v posledních dnech nedostatkové zboží jak v lékárnách, tak v ordinacích praktických lékařů. "Co se týče respirátorů, tak ty ambulance jsou na tom podle mých zkušeností a vědomostí poměrně špatně, protože v současné době žádné respirátory dostupné nejsou. K dispozici máme pouze ochranné roušky a respirátory, pokud je někdo má, tak jsou to zbytky zásob z roku 2014 z epidemie eboly," řekl praktický lékař Ivo Procházka.

"Tím, že je to jednorázová pomůcka, tak je nutno si uvědomit, že ve chvíli, kdy bychom to opravdu intenzivně začali používat, tak to bude vlastně hned pryč," prohlásil praktický lékař Cyril Mucha.

Respirátory jsou přitom pro nemocnice, ale i praktické lékaře nezbytnou pomůckou. "Je mezi námi třeba řada lékařů, kterým se nepodařilo objednat nic. Řekl bych, že řada praktiků má nějakou velmi malou zásobu, která vystačí na jeden, maximálně dva dny," shrnul situaci předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

"Ve chvíli, kdy se dostanou do karantény primární péče, to znamená praktičtí lékaři, tak vlastně zkolabuje systém, protože ti mají vychytávat na začátku nakažené, mají je třídit," vysvětlil Mucha.

Podle zástupců vlády jsou roušky a respirátory v zásobách státních hmotných rezerv. Využít se je ale ministerstvo zdravotnictví chystá až v krizovém stavu, který prý zatím nenastal. V plánu je údajně i pořízení dalších.

"Státní hmotné rezervy mají za úkol nakoupit 200 tisíc respirátorů a dezinfekčních prostředků a pan ministr zabezpečí distribuci respirátorů praktickým lékařům," nastínil premiér Andrej Babiš (ANO).

Firma na výrobu roušek z Červeného Kostelce už tento týden navýší výrobní kapacity a přednostně prý její výrobky půjdou na domácí trh. Chystá se koupit i další linku. "Předpokládáme, že na konci týdne, pokud vše půjde dobře, budeme schopni vnést sériovou výrobu, linka vyrobí zhruba půl milionu nanoústenek za měsíc," vyložil generální ředitel firmy na výrobu zdravotnického materiálu Tomáš Mertlík.

Firma navíc nechce podporovat překupníky, a proto nepřijímá jednorázové objednávky v řádech statisíců nebo dokonce milionů kusů.