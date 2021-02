Dejte nám vakcíny, my je rozvezeme. Praktici začnou očkovat v březnu

Ministerstvo zdravotnictví na svém twitterovém účtu oznámilo, že do očkování se zapojí i praktičtí lékaři. "Od 1.3. zapojíme praktické lékaře do očkování. Budou mít vakcíny a hlavně i oni už budou vypisovat termíny v centrálním rezervačním systému,“ uvedlo ministerstvo. Ti ale nabízí svoji pomoc už teď, jsou totiž zděšeni celkovým postupem očkování proti onemocnění covid-19.

"Dle statistik, které jsme zjistili z veřejných zdrojů bylo např. tuto středu 17. 2. 2021 v ČR více než 180 000 očkovacích dávek ležících zbytečně v různých skladech nevyočkovaných a to ve chvíli, kdy se stále zhoršuje epidemiologická situace v ČR,“ uvedl místopředseda hnutí Mladí praktici Vojtěch Mucha v otevřeném dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi.

"V tuto chvíli je ohroženo na životě 1800 lidí zcela bez důvodu, resp. jen neschopností státních institucí zajistit rychlou distribuci vakcín. Jediné, o co Vás tedy prosíme (pozn. red. pane premiére), je – dejte nám vakcíny, my si je rozvezeme a v rychlém sledu naočkujeme sami,“ pokračoval Mucha.

Ministerstvo zdravotnictví se ale brání. "Všechny očkovací látky byly do tří dnů rozvezeny ze skladu distributora do jednotlivých očkovacích míst. Tedy není pravdou ani to, že by vakcíny ležely ve skladu," uvedlo ministerstvo.

Jak očkování u praktických lékařů bude probíhat ale zatím není jasné. Metodický pokyn zveřejní ministerstvo zdravotnictví během tohoto týdne. "Teď by to mělo být tak, že ti praktici, kdo bude chtít očkovat, by se měl dostat k vakcíně. Ideálně cestou distributora, kde si tu vakcínu objedná a měl by mít možnost očkovat svoje registrované pacienty,“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Praktičtí lékaři by měli očkovat své pacienty vakcínou AstraZeneca. Ta, na rozdíl od vakcíny Pfizer, není tak náročná na skladování. Od března se budou moci nechat očkovat také lidé nad 70 let a pracovníci ve školství. Aktuální počet vykázaných dávek očkování v České republice je 545 381. Do tohoto čísla se ale počítá jak první, tak i druhá podaná dávka. Očkovaných osob je tak celkově daleko méně. Druhou dávku zatím obdrželo 207 552 lidí.