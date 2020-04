Přály jsme si, aby žil. Sestry popsaly smrt 44letého muže s Covid-19

Smrt muže narozeného v roce 1976 v úterý oznámila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Pravděpodobnou příčinou smrti byla nemoc Covid-19.



O jeho posledních okamžicích informoval portál Reflex v Deníku z intenzivky. Muž ležel předcházející tři týdny v umělém spánku, nakonec i na mimotělním oběhu, postupně mu selhávaly orgány.



V kritickém stavu byl od pondělí. “Jsou to parametry hrůzy,“ zhodnotila výsledky vyšetření zdravotní sestra. “A člověk by mu to tak přál, aby to přežil.“ Nemocnice ještě stihla zavolat rodině, aby se s mužem přišla rozloučit.

Pacient pak zemřel v úterý ráno. “Pamatuju, když jsme ho přijímali. Povídali jsme si. Takový fajn člověk…“ popsala další sestřička, která se o muže starala.



Na ARO jsou zdravotníci na smrt zvyklí, odchod takto mladého člověka ale není ani pro ně jednoduchý. “Teď jsou ti pacienti mladší. Mají děti, rodiny, hypotéky,“ řekl vedoucí směny sester.





Čech léčený Remdesivirem poděkoval zdravotníkům za péči. Podívejte se na video: