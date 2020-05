Pražská Loreta po 100 letech změní melodii! Sledujte přímý přenos

Zvonohra na pražské Loretě je sestavena tak, aby se melodie mohly měnit. V 18. století se písně střídaly třeba i desetkrát nebo dvanáctkrát ročně. V posledních sto letech se ale neměnila, protože se postupně zapomnělo, jak se má tento mechanismus používat.

"Řekla bych, že je to obtížné a ti, kteří to uměli a kteří si na to troufali, již zemřeli a ta tradice se ztratila. My ji teď znovu obnovujeme,“ říká kurátorka Lorety Markéta Baštová.

Neustálé opakování jediné skladby také namáhá stejné části hracího mechanismu. Změny melodií by proto měly být do budoucna častější.





Jak barokní píseň Maria, Maria nad slunce jasnější krásně zní v podání loretánských zvonů