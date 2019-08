Pravda o mikroplastech: Nedá se prokázat jejich škodlivost, tvrdí WHO

Podle nejnovější studie nepředstavují mikroplasty ve vodě, které jsou větší než 150 mikrometrů, žádnou významnější hrozbu pro člověka. Není totiž pravděpodobné, že by je lidské tělo bylo schopné vstřebat, riziko absorpce menších částic pak odborníci odhadují na minimum. Zcela vyloučit to však nemohou, protože k problematice mikro a nanoplastů stále neexistuje dostatečný počet studií.

