Pravdy a lži lídrů kandidátek: Kdo z nich v superdebatě zalhal?

(O dvojí kvalitě potravin) Já bych k tomu chtěl dodat to, že vláda v Radě toto současné znění podpořila a ten vládní návrh, který byl zmiňován paní Charanzovou, pro řešení na národní úrovni, tak vidím podobně problematický, jako je ta směrnice, protože i ten zmiňuje, že v odůvodněných případech je ta dvojí kvalita potravin možná.

pravda

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která zastupovala Česko při jednání Rady EU o příslušné směrnici, hlasovala pro znění, které čeští europoslanci kritizují jako nedostatečné. Obsahuje totiž větu "uvádění zboží vydávaného za totožné na trh členských států, i když ve skutečnosti má podstatně odlišné složení nebo znaky, může klamat spotřebitele a způsobit, že učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil". Podle kritiků povede právě formulace "podstatně odlišné složení nebo znaky" k právním sporům, co "podstatně odlišné" doopravdy znamená. Návrh české vlády, projednávaný na schůzi 20. května, obsahuje ale naprosto totožnou formulaci. "Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje (…) jakékoliv uvádění výrobku na trh jako výrobku totožného s výrobkem uváděným na trh v jiném členském státě Evropské unie, přestože takový výrobek má podstatně odlišné složení nebo znaky, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi."