Pravdy a lži: Podívejte se, kdy v debatě mluvil pravdu Vít Rakušan

Lékaři (praktičtí lékaři na venkově, pozn. red.) stárnou, odchází do důchodu a mladí nepřichází… Především pediatři a obvodní lékaři.

pravda

Do konce dekády má do důchodu odejít až třetina praktických lékařů. Starších 60 let je 40 procent lékařů. Průměrný věk u českých lékařů je 48 let, u praktiků se blíží 60 letům, podobné je to u pediatrů. Informace uvádí Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.