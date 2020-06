Pravidla pro převod dovolené se změní! Novela potěší zaměstnance

Novela zákoníku práce změní mimo jiné pravidla pro převádění dovolené do dalších let. Zaměstnanci o to budou moci zaměstnavatele sami požádat a dohodnout se na tom s ním. Platí to však pouze pro nadstandardní část dovolené, která je nad rámec minimální dovolené stanovené zákoníkem práce.

Na změnu pravidel pro převádění dovolené do dalších let, která je součástí novely zákoníku práce, upozornil zpravodajský web Měšec.cz. Nově budu moci zaměstnanci požádat zaměstnavatele o převod části dovolené do dalšího roku. Postačí k tomu jejich oprávněný zájem, písemná žádost a následná dohoda. Ta již písemná být nemusí.

Podmínkou nicméně je, aby se jednalo o nadstandardní dovolenou, která je nad rámec minima, které stanovuje zákoník práce. To znamená nejméně čtyři týdny v kalendářním roce. U pedagogických a akademických pracovníků je to šest týdnů.

Pokud zaměstnavatel žádosti zaměstnance vyhoví, tak mu už nemůže nařídit, aby si do konce roku tuto část dovolené vybral. V současnosti je povinný čerpání nařídit, pokud naléhavě nepotřebuje dotyčného zaměstnance v práci.

V praxi se děje poměrně běžně, že se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na převodu dovolené do příštího roku. Ve chvíli, kdy začne novela platit, v podstatě přibude "pouze" trocha byrokracie a "naspoření" dovolené do dalšího roku bude mít konečně oporu v zákoně. Nebude se tak muset předstírat, že je přitomnost zaměstnance v práci naléhavě nutná.

"Často je v zájmu samotného zaměstnance převést část jeho nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku, zvláště za situace, kdy v následujícím kalendářním roce potřebuje čerpat dovolenou již v době, kdy mu na ni ještě nevzniklo právo (zpravidla v průběhu prvního čtvrtletí)," stojí v důvodové zprávě předkladatelů novely.

Změna začne platit od 1. ledna 2021. Pokud tedy zaměstnavatel poskytuje pět týdnů dovolené, zaměstnanec si bude moci už příští rok oficiálně zažádat o převod jednoho týdne do roku 2022. Stále bude mít samozřejmě možnost si převést například jeden další týden dovolené po dohodě se zaměstnavatelem, pokud ho do konce roku nevyčerpá, bude to ale muset být v tomto případě opět "ospravedlněno" provozními důvody.