Právnickou fakultou otřásá Feriho kauza. O ničem jsem nevěděl, řekl děkan

Z výpovědí studentů, které jsou popsané v článcích webů Alarm a Deník N vyplývá, že údajné nevhodné chování poslance z TOP 09 Dominika Feriho bylo na fakultě veřejným tajemstvím. "Minimálně mezi holkami se to vědělo," svěřila se studentka Magda.

Vedení, jak se zdá, do veřejného tajemství zasvěcené nebylo. "Nikdy jsem nedostal žádný formální ani neformální podnět v tomto směru, o žádném takovém podezření jsem nevěděl," tvrdí děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík.

"Vedení fakulty s velkým znepokojením sleduje informace o našem bývalém studentovi Dominiku Ferim. Obvinění, která byla proti němu vznesena, vnímáme jako velmi vážná, a jednání, které je mu připisováno, považujeme za zcela neakceptovatelné," dodal.

Totéž platí o dalších členech vedení. "Pokud hovořili pravdu, tak o tom nikdo z nich nevěděl. Já v této věci nelžu a pokud bych lhal, nesl bych následky. Je to pro mě dost důležitá věc. Je to věc, která fakultu poškodila. To vyjádření, že to bylo veřejným tajemstvím, je velmi nepříjemné," prohlásil děkan.

"Často zaznívá, že senát jako celek o něčem věděl. Nic se nezametalo pod koberec. Za sebe mohu říct, že jsem se vše dozvěděl až z médií a zasáhlo mě to stejně jako ostatní. Jako studentská kurie jako celek jsme nevěděli, že studentky byly terčem obtěžování. Žádné veřejné tajemství jsme si neschovávali," zaznělo od studenta čtvrtého ročníku a člena senátu Pavla Linzera.

Členové akademického senátu dostávali stížnosti

"Ví to celá fakulta. Osobně za mnou jako za studentským zástupcem bylo několik holek, kterým nejmenovaný řekněme dost nevybíravým způsobem nabízel sex. To ale není nic, za co člověka dáte na policii," napsal na twitteru doktorand a člen akademického senátu právnické fakulty Martin Samek

Později vysvětlil, že "nepojal podezření, že by mělo jít o něco víc, než ne úplně vkusné pokusy o "balení", což byl v podstatě obsah těch sdělení, která jsem dostal. Nebylo to prezentováno jako "DF mě znásilnil, prosím, dělej s tím něco", v takovém případě bych konal."

To, že se ženy obracely na akademické senátory se stížnostmi na Dominika Feriho potvrdila Alarmu a Deníku N i další členka a studentka třetího ročníku Jolana Ordeltová.

Na jednání akademického senátu posléze upřesnila, že "za mnou a za Martinem opravdu přišlo několik žen, ne jako za senátory, ale jako za kamarády a spolužáky. Ty ženy si ale výslovně přály, abychom s tím nikam nešli," prozradila a dodala, že vedení fakulty o záležitosti nevědělo. "Nemůžeme ženy nutit, aby to někde hlásily," konstatovala.

Vedení fakulty se zaměří na prevenci

Podle Kuklíka nemá fakulta žádné nástroje, aby sama mohla vést vyšetřování. Dominik Feri už navíc není studentem, takže ho ani nemůže nijak disciplinárně potrestat. Kauza ale podle něj "ukazuje na potřebu posílit systémové nástroje, které mají podobným problémům předcházet."

"Do září akademickému senátu předložíme komplexnější návrh postupů, jak řešit případy nevhodného chování. Pokud se student, učitel či jiný zaměstnanec setká s nestandardním chováním, což nemusí být jen sexuální obtěžování, měl by mít k dispozici jasný návod, jak postupovat a na koho se obrátit. S tím také souvisí můj již dříve oznámený záměr zřídit pozici fakultního ombudsmana či ombudsmanky.," informoval děkan.

Feri ve svém vyjádření na instagramu připustil, že se v minulosti nechoval vždy jako gentleman, nařčení ze zneužití ale rezolutně popřel. Bránit se proti nim chce soudní cestou.

V souvislosti s kauzou Dominik Feri oznámill rezignaci. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: