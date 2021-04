Prázdná prostřední sedačka v letadle snižuje riziko nákazy. Šance klesne o třetinu

Z výsledků nové studie, na které se podíleli odborníci z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve spolupráci s Kansaskou státní univerzitou, vyplývá překvapivé zjištění. "Výzkum naznačuje, že riziko infekce SARS-CoV-2 se zvyšuje na základě menší vzdálenosti mezi sedadly,“ uvádí studie vedená Wattsem Dietrichem z CDC.



Odborníci simulovali přenos viru v letadle. Během zkoumání zjistili, že pokud je nakažený pasažér od toho zdravého oddělený jedním volným místem, riziko nákazy se závratně snižuje. Na základě pokusů se riziko zmenšilo o 23 až 57 %.



Je tedy patrné, že pokud zůstane prostřední sedadlo v letadle, kde se nachází jeden až tři infikovaní, prázdné, riziko nákazy bude nižší o 35 až 39 %.



Experti se ve studii zaměřili pouze na to, jak virus může cestující zasáhnout, nikoliv na riziko přenosu nákazy. To by mělo být u naočkovaných lidí poměrně malé. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí však doporučuje, aby lidé nelétali, dokud nebudou naočkovaní.

