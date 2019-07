Prázdninový inspektor dal retrokempu ve Strážnici stříbro!

Prázdninový inspektor se tentokrát vydal na základě tipů od diváků TV Nova na jižní Moravu, do kempu Strážnice. Ten nabízí ubytování až pro dva a půl tisíce lidí.

Areál nabízí 30 pokojů, 56 chatek a místo pro 1500 stanů a karavanů. Přijedete do něj od Břeclavi nebo Uherského Hradiště. Diváci kempu vytýkali mnohé - třeba zastaralé vybavení a drahé jídlo.

Nejdřív zamířil inspektor do umýváren, kterých je v kempu hned několik. Ty v hlavní budově už prošly renovací. Jinde by to menší rekonstrukci sneslo, ale vše je čisté a mýdla a toaletního papíru je dostatek.

Sami majitelé označují areál jako "retrokemp". "Ty chatičky jsou z doby našich maminek a už některé i babiček, takže si sem lidé přijedou zavzpomínat na dětství," míní majitelka kempu Alena Zubalíková.

Součástí kempu je hřiště na míčové hry, je tady taky minigolf a pro milovníky adrenalinu dokonce i obrovský řetízkáč. Nechybí ani bazén s tobogánem.

V kempu je k dispozici půjčovna kol i jejich úschovna. Vařit se dá ve dvou kuchyňkách. Ráno je otevřená pekárna, večer pizzerie a celý den jídelna a občerstvení u bazénu.

Ceny nejsou nejnižší. Pivo od 35 korun, svíčková 148, řízek s bramborem 134. Za cenami si ale v kempu skálopevně stojí. Třeba hot dog dělá speciálně pro ně místní řezník.

Za nejlevnější dvojlůžkovou chatku zaplatíte 720 korun, za stan od 110, parkování vás vyjde na 60 až 140 korun, přípojka na karavan na 60 a zvířecí mazlíček 45 korun na den.

"Autokemp Strážnice se nám nakonec velmi líbil. I když je vybavení starší, vše je čisté a funkční. Jediná výtka - drahé pivo. A proto od nás dostává stříbrnou medaili," uzavřel prázdninový inspektor.