Prázdninový inspektor startuje! Kemp ve skalách bere bronz

Začaly prázdniny a tak pro vás opět máme Prázdninového inspektora. Naše štáby se na základě vašich doporučení rozjedou do kempů po celé republice a budou přinášet informace o kvalitě ubytování, jídla a dalších službách. Oblíbený seriál odstartoval reportér Filip Pultar, který se vypravil do srdce Adršpašských skal, do autokempu Bučnice.

Kemp je to sice malý, vejde se do něj kolem 150 stanů, nebo několik desítek aut a karavanů, jeho největší devizou je ale poloha. Kemp je totiž jen 300 metrů od vstupu do Teplických skal a čtyři kilometry od Adršpachu.

"Po celou dobu pobytu nemusí lidé vůbec využívat auta, můžou všude chodit pěšky," uvedla výhody provozovatelka kempu Gabriela Blahnová.

Ubytování je tu možné na několik způsobů. V chatkách pro čtyři až sedm lidí, v ubytovně, ve stanu nebo karavanu. Šest chatek je nových, 20 zánovních. Minusem je ale deset chatek, které patří do kategorie pro hodně nenáročného hosta.

V zadní části kempu je, jak říká sama paní domácí, takzvaný retro koutek. Staré sociálky a deset chatek, které pamatují ještě pionýrské časy. Ovšem i ty u turistů prý znovu získávají na oblibě.

V novější části kempu je jednoduché sociální zařízení. Přepych to není, ale co je nejdůležitější - jak v chatkác,h tak na záchodech i v umývárně je všude naprosto čisto. "Teplá voda je u nás po celý den a po celou noc, sprchy jsou otevřeny nonstop. Jsou na automaty, jeden žeton je za dvacet korun, je to na čtyři minuty," dodala Blahnová.

S jídlem to není nijak slavné, nejbližší restaurace je 300 metrů odsud, v kempu je kiosek se základními potravinami a denně čerstvým pečivem. Kuchyňka je společná pro celý kemp, ale je vybavena veškerými potřebnými spotřebiči a nádobím.

Pokud chcete kemp spíše luxusní, Bučnice to není. Není tu žádné sportoviště, jen několik historických houpaček. Pokud vám ale jde o klid, nádhernou přírodu, opékaní buřtů na ohni a koupání v potoce, přijeďte. Ceny jsou příznivé. A ještě jedna dobrá zpráva pro rodiče, pro děti už méně - vzhledem k poloze uprostřed skal tu není WiFi připojení.

Po shrnutí všech pro a proti od nás Bučnice dostává s odřenýma ušima bronzovou medaili. Ke zlepšení je tady toho totiž ještě docela dost.