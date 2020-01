Praze 10 chybí peníze na sociální služby. Je to vina Pirátů, tvrdí opozice

Městská část Praha 10 řeší vážný problém. Každý rok tam míří na sociální služby dotace ve výši 50 milionů korun, jenže pro letošek o ni organizace zřizovaná městskou částí zapomněla požádat. Provoz sociálních zařízení by to, podle radnice, ohrozit nemělo. Opozice už je skeptičtější.

Paní Dagmar je 68 let a je jednou z prvních obyvatelek moderního zařízení pro seniory v pražských Vršovicích. "Je tady klid, můžu si tady pěstovat kytičky na balkóně. Já jsem tady byla s manželem. Ten mi zemřel, je to dva roky. To jsme byli spolu moc šťastný," popsala Dagmar.

Klienti celkem tří zařízení a stovky dalších se můžou podle některých zastupitelů potýkat s problémem. Městskému centru sociální a ošetřovatelské pomoci, které zařízení spravuje, chybí v rozpočtu 48 053 000 korun. Důvod? Nepožádalo o ně.

"Tak bohužel musím potvrdit, že CSOP zapomnělo požádat o dotace a granty. Je to chyba našeho ekonomického oddělení, které prostě zapomnělo, nedokážu si to vysvětlit," řekl Richard Černý, ředitel Centra sociální a ošetřovatelské péče.

Vysvětlit si to nedokážou ani někteří opoziční zastupitelé. Radní pro oblast sociálních služeb Michal Kočí si měl prý takovou situaci pohlídat tak, jako to dělali jeho předchůdci. Centrum je totiž příspěvková organizace zřízená městem.

"Za toto totální selhání nese odpovědnost, tedy zejména politickou, pan radní pro oblast sociálních služeb za Piráty a měl by zvážit, zda vůbec setrvá ve své funkci," vysvětlil zastupitel Prahy 10 Ondřej Počarovský (TOP 09).

Radní Kočí nereagoval na telefonáty ani smsky naší redakce."Co vím, tak nikdy tady nebyly nastavené žádné mechanismy, že by politikové hlídali svébytné ředitele příspěvkových organizací," uvedl Jan Hamrník, mluvčí Městského úřadu Prahy 10.

Podle opozice je problém v tom, že dotace pokrývá část nákladů za lůžka. Zařízení ale po klientech ze zákona nemůže chtít víc peněz, než jim nyní platí. Městská část teď intenzivně řeší situaci s pražským magistrátem. Podle něj by mohlo být řešení například druhé kolo grantového řízení.

"Všichni zúčastnění mají zájem na tom, aby se ta situace vyřešila a aby to neznamenalo další problémy. Můžeme garantovat, že i když jsme se dostali do této situace, nijak nebudou ohroženy služby, které poskytujeme," dodal Hamrník. Situací se má zabývat také zastupitelstvo Prahy 10, a to v pondělí.