Praha a Ostrava se blíží stupni dva. Systém PES to ale nezajímá

Protiepidemický systém PES počítá skóre jak pro celou republiku, tak i pro jednotlivé kraje a okresy. Nejlepší skóre momentálně hlásí okresy Praha-západ (42), Ostrava (44) a Praha (45). Ty už atakují hranici druhého stupně, pro který platí rozmezí 21–40.

Nejhůře jsou na tom naopak okresy Rakovník (86), Svitavy (82), Hradec Králové a Most (oba 78). Tyto okresy by spadaly do stupně pět, který platí pro hodnotu 76 a víc.

Všechny okresy se ale momentálně řídí stupněm čtyři, i když do něho podle čísel nespadají. Podle ministerstva zdravotnictví se totiž PES zatím podle regionů neřídí. K tomu by přistoupil až by se celková čísla České republiky dostala pod stupeň tři.



"Za příznivé situace (stupně pohotovosti 1 nebo 2) probíhá hodnocení epidemie specificky pro jednotlivé regiony, přičemž pro ně může být možné přijímat nebo rozvolňovat různá opatření samostatně," uvedl Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Pokud tak bude v České republice platit stupeň jedna nebo dva, tak je možné přistoupit k rozdílným pravidlům pro jednotlivé oblasti.

Situace je ale komplikovanější. "Sousední kraje se nesmí ve stupni pohotovosti lišit více než o jednu úroveň," dodal Berka. Navíc pokud se situace zhorší ve více než polovině krajů, tak budou opět platit celorepublikové hodnocení.

Česko je momentálně ve stupni čtyři. Co přesně to znamená se podívejte v reportáži TV Nova.