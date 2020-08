Pražská MHD dostane nové barvy. Je to plýtvání penězi, soptí opozice

Šedá a červená by měly být nové barvy Pražské integrované dopravy. Návrh grafického studia, který uspěl v loňské soutěži, v pondělí schválili pražští radní. Změna se ale nelíbí opozičním politikům.

"Kdyby šlo o investování do kvality a většího pohodlí cestujících, tak bychom to podpořili, ale tady se jedná jen o design. O to, jak navenek autobusy a tramvaje působí, a to se má podle mě dělat v době hojnosti, ne v době koronaviru," říká zastupitel za TOP 09 Jiří Pospíšil.

"My to považujeme za absolutní plýtvání peněz. V dnešní době se má Pražanům zvyšovat jízdné, takže místo toho, aby se šetřilo a jízdné se nezvyšovalo, tak se bude utrácet za to, aby se přetřely tramvaje," kritizuje záměr zastupitelka za ODS Alexandra Udženija.

Výběrové řízení stálo téměř dva miliony korun. Podle vedení Prahy už žádné další náklady nebudou. "Bude se to týkat pouze nových vozů a případně jenom některých vozů, které by šly na kompletní přelakování, a u těch to bude ještě levnější, protože se budou přestříkávat jen dvěma barvami místo tří," vysvětluje náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Na vozy, které nyní v metropoli jezdí, se totiž vztahuje autorské právo jejich designera. "Já jsem autorem metra a tramvají Škoda 15T a pokud by magistrát zvolil cestu přebarvování těchto dopravních prostředků, tak by porušil má autorská práva. Pak bych se bránil právní cestou," prohlásil architekt Patrik Kotas. To by mohlo znamenat soudy a případné odškodnění.

Nový design se teď bude zkoušet na jednom autobuse. Do deseti let by měla mít nový kabát většina vozů pražské hromadné dopravy.