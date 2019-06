Pražská policie cvičila zásah proti teroristům v nákupním centru

Podle mluvčího pražské policie Tomáše Hulana zákrok odstartoval výjezd prvosledových jednotek, které na místo vyslal operační důstojník poté, co obdržel hlášení o této mimořádné události. Jednotky zaujaly taktická postavení a započalo vyjednávání s teroristy. Ti byli vyzváni, aby sdělili své požadavky a propustili rukojmí.

Hulan dále upřesnil, že celá situace je řízena vedoucími policisty v hlavním štábu, kteří koordinují činnost zasahujících hlídek tak, aby bylo dosaženo výsledků v co možná nejkratším čase.

Prvosledové jednotky jsou tvořeny z policistů zařazených do výkonu u Pohotovostních motorizovaných jednotek (PMJ), z policistů z řad hlídkové služby (HS) a policisty ze Speciální pořádkové jednotky (SPJ). Do akce byla rovněž nasazena pražská zásahová jednotka. Ta podle slov ředitele pražské policie Jana Ptáčka při zákroku většinu teroristů eliminovala.

Poté, co teroristy uvnitř nákupního centra zneškodnila zásahová jednotka, byli osvobození rukojmí v podání figurantů vyvedeni ven před budovu, kde se jich ujali lékaři záchranné služby. Zranění byli podle závažnosti poranění rozděleni do skupin a nejurgentnější případy byly okamžitě transportovány už připravenými sanitkami do FN v Motole. Z jedenácti set figurantů byla „zraněna“ zhruba stovka osob.

Mluvčí pražské záchranky Jany Poštová uvedla, že záchranáři při tomto cvičení ošetřili vůbec největší počet osob v historii nácviku hromadných mimořádných událostí a to celkem 110 zraněných. Bohužel devíti osobám už lékaři pomoci nedokázali.

Na toto taktické cvičení vyčlenilo Krajské ředitelství Policie České republiky Praha celkem 250 policistů. Dalšími partnery v rámci cvičení byli příslušníci HZS Praha, záchranáři, strážníci Městské policie hl. m. Prahy, pracovníci Dopravního podniku atd. Nutno podotknout, že do cvičení se zapojila i Fakulní nemocnice v Motole, kam byli všichni zranění převezeni a která kvůli nastalé situaci vyhlásila nejvyšší stupeň traumaplánu.

Taktického cvičení se osobně zúčastnil i ministr vnitra Jan Hamáček, včetně ředitele pražské policie Jana Ptáčka a primátora hl.m. Prahy Zdeňka Hřiba. Výsledky cvičení jsou zatím stále ve fázi vyhodnocování. Samotné cvičení si vyžádalo uzavření nejbližšího okolí nákupního centra a dočasný odklon několika autobusových a tramvajových linek.